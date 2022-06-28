王品集團今日舉行股東常會，董事長陳正輝開場就說，去年這一年非常辛苦，尤其對於王品這類擅長內用的體驗型餐飲衝擊很大，所幸「安然度過衝擊」，不過從今年6月開始，因為疫情轉趨和緩，業績慢慢回到正常，下半年會有不錯成績。

對於去年虧損，陳正輝說，像是火鍋、燒肉、西餐做外帶很困難，中餐可能好一點，主要還是品牌屬性影響。接下來會透過分群經營、會員經濟及品牌零售化著手，其中新品牌成功率已經從過往50％提高到接近100％，多管齊下彌補去年虧損。

陳正輝表示，去年營運成績確實不太理想，主要因王品屬於體驗型餐飲，不是和外賣外送，很多餐飲品牌不能內用，影響很大，且內用的成本結構比較高，所以當我們做外送低單價時，結構負擔很大，這是為何疫情對王品衝擊很大原因。

不過在這一年期間，王品策略調整上也有一些成效，把所有的品牌分群，從專業屬性分成不同群，以群的方向發展，像是火鍋、燒肉分群，對市場瞭解熟悉程度更好，對新品牌發展跟既有品牌優化都有幫助，新品牌成功率「接近滿分」，很少遇到新品牌不成功的情況。

會員經濟方面，王品的會員經營也整合成「瘋美食」，目前瘋美食會員超過200萬人，有10分之1的人口是王品會員，未來希望能成長到800萬人，王品會很努力，透過瘋美食行銷已經產生綜效，經營也是從數位化轉向數字化，對消費者行為更熟悉。

陳正輝表示，最大突破是餐飲品牌零售化，這塊過去沒有布局，都是做內用，未來在零售發展布局會愈來愈多，有新的成長動能在賺新錢，也會產生綜效。

大陸市場方面，陳正輝坦言「無解」，因官方要動態清零，疫情沒有辦法營業，只能做外賣，這是政策影響經濟，所以大陸餐飲業幾乎很難運作，做愈大風險愈大，王品採取「保守經營、暫不開店」策略，要視環境有大的改變，才會繼續拓點。