在缺乏題材帶動下，周一美股收低，主要指數在盤初小幅震盪後走跌。美國10年期公債殖利率回升至3.2%，亞馬遜、微軟和Alphabet等對利率敏感的大型股走弱，給美股帶來最大的拖累。

最新發布的耐久財新訂單和簽約待過戶成屋銷售數據意外強勁，使聯準會主席鮑爾之前所言的可信度增加，此前他一再重申美國經濟仍然強勁，經得起央行積極抑制創下數十年新高的通膨，而不會陷入衰退。

今年即將過了一半，因通膨居高不下以及聯準會收緊政策，美股上半年受到重創，標普500指數今年以來下跌近18%，料將創下自1970年以來最差的上半年表現。

華爾街三大指數估將連續第二季收黑，為2015年以來首見。三大指數月線也料將收黑，這表示以科技股為主的那斯達克指數將連續第三個月下跌，創下自2015年以來持續最長的跌勢。

★主要指數

道瓊指數下跌62.42點或0.2%，為31,438.26點。

標普500指數跌11.63點或0.3%，為3,900.11點。

那斯達克指數下跌83.07點或0.72%，為11,524.55點。

費城半導體指數跌5.0點或0.18%，為2,713.5點。

★消息

繼美國撤銷俄羅斯的最惠國待遇後，白宮周一宣布將把部分俄國進口產品關稅稅率提高到35%，但尚未公布詳細清單。拜登政府此前已經禁止進口俄羅斯的石油與成品油、魚類、海鮮、酒精飲品和非工業用鑽石。

美國5月耐久財訂單月增0.7%，連升第三個月，表現遠優於市場預期的月增0.1%，顯示在央行升息和經濟放緩的擔憂籠罩下，企業投資仍然強勁。

美國5月簽約待過戶成屋銷售指數月增0.7%，遠優於市場預期的月減4%，並扭轉連續長達6個月的跌勢，惟與去年同期相比仍下滑12%。

美國最新公布的經濟數據意外強勁，帶動10年期公債殖利率收復3.2%大關，盤中一度上揚8.6個基點，最高升至3.222%。

周一紐約期油由跌轉升，終場上漲1.95美元或1.81%，為每桶109.57美元。布蘭特期油上漲1.97美元或1.74%，收在每桶115.09美元。市場正密切關注G7是否對俄羅斯原油進一步祭出制裁。美國政府高層表示，G7可望就制裁俄羅斯原油的新措施達成協議，可能透過限制俄油採購價格削弱俄國財源，以及穩定國際油價。

美國各交易所成交量總計為109.1億股，少於過去20個日均量129.5億股。

★分析

投銀Baird投資策略師Ross Mayfield表示，市場走勢平淡，仍然缺乏明確的催化劑推動，美股仍將繼續成為「缺乏方向」的市場。在這種熊市反彈中，主要還是因為市場有點過度超賣，有些過於悲觀，但僅靠這些不足以真正維持漲勢，只能讓口袋稍微得到救贖。只有通膨顯著緩解的跡象才能成為帶動股市上漲的催化劑。

Strategas固定收益研究部門主管Tom Tzitzouris表示，從現在起，市場可能再度預期通膨已經到頂，那麼一直到年底，金融市場的波動應該會減少。反之，如果我們看到通膨進一步上揚，那麼一切都將變得難以預測，市場波動料將再度加劇。