自6月中旬觸及熊市低點以來，標普500指數反彈漲了逾7%，儘管與年初創下的歷史高點相比仍跌19%，今年以來仍下跌近18%。瑞銀股票策略師Christopher Swann表示，市場波動尚未結束，導致標普500指數在6月初跌入熊市的擔憂並未消失，包括對升息步伐、經濟衰退和政治風險的擔憂。雖然在我們看來最有可能出現的情境是經濟軟著陸和市場回穩，但市場情緒仍可能變幻莫測，這不是一個可以為任何一種情境定位的市場。

★類股

標普500指數11大類股中普遍收黑，非必需消費品類股跌1.09%，表現最差，其次為通訊服務類股跌1.05%。科技股收跌0.63%。美國10年期公債殖利率上揚，科技、消費等成長型股票表現相對疲弱。

受油價上漲帶動，能源股大漲2.8%，表現最強勁。

對經濟情勢敏感的小型股、半導體股和運輸股亦跑贏大盤。

★重磅股

重量級科技股表現疲弱，蘋果收平，微軟跌1.05%，亞馬遜跌2.78%，Alphabet跌1.82%，特斯拉跌0.32%，Meta跌0.39%，網飛跌0.90%。

在道瓊指數成份股中，聯合健康集團（UnitedHealth）上漲2.02%，漲幅最大，其次為雪佛龍（Chevron）漲1.93%。Salesforce跌2.48%，跌幅最大，其次為Nike跌2.13%。

主要晶片股方面，高通漲1.66%，美光漲0.58%，應用材料漲0.26%，英特爾漲0.05%，德州儀器跌0.21%，恩智浦跌0.29%，微軟跌1.05%，超微跌1.06%，輝達跌1.50%。

★焦點股

散戶股票交易平台羅賓漢（Robinhood Markets Inc.）飆漲14%，收在9.12美元，盤中一度漲逾20%，甚至觸發熔斷機制，因媒體報導加密貨幣交易所FTX有意進行收購。根據美國證管會文件，FTX創辦人兼執行長Sam Bankman-Fried在5月間取得羅賓漢7.6%股權，總價值達6.48億美元。惟Sam Bankman-Fried稍早前澄清該公司並未積極與羅賓漢進行併購協商，羅賓漢盤後股價下跌4%。

Coinbase Global Inc大跌10.76%，收在55.96美元。此前高盛將該加密貨幣交易所的股票評級從「買進」調降至「賣出」。

電商平台Etsy遭Needham下修股票評級，股價下挫3.55%，收在80.65美元，在標普500指數中跌幅最大。

Spirit Airlines下跌近8%，收在22.57美元。該公司宣布將接受Frontier Group的最新收購要約。

生技藥廠BioNTech勁揚7.2%，該公司宣布其新研發的新冠疫苗可增強人體對Omicron變種病毒產生的免疫反應，最多可增強19倍。其新冠疫苖合作夥伴輝瑞收漲0.56%。

★台股ADR

台股ADR僅日月光上漲。

台積電ADR跌0.07%，收85.86美元，換算台股價格為508.5元。

聯電ADR跌0.41%，收7.32美元，換算台股價格為43.35元。

日月光ADR漲0.80%，收6.33美元，換算台股價格為93.72元。

中華電信ADR跌1.17%，收43.20美元，換算台股價格為127.92元。