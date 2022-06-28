日本33歲人氣女星新垣結衣，出道多年憑著清秀長相及精湛演技擄獲眾多粉絲，2016年更憑著電視劇《月薪嬌妻》風靡所有戲迷，被封為「國民老婆」。而在2021年宣布閃嫁男星星野源以後就鮮少出席公開場合的她，近日終於在婚後首度露臉，但她一現身卻把網友給嚇壞。

根據日本媒體的報導，新垣結衣自從去年5月與星野源宣布結婚後，只參與廣告、雜誌等工作拍攝，大量減少了露臉的機會，因此傳出不少謠言，直到近日她才為了宣傳新電影《GHOSTBOOK妖怪圖鑑》才在婚後首次露面。只見她在電影宣傳會上盤起短髮，穿著一件寬鬆的絲質襯衫搭配寬鬆的粉色長褲，開心的與現場的粉絲們打招呼。

但不少網友卻發現新垣結衣的髮際線越來越高，整個人的狀態也比婚前有明顯的落差，因此紛紛留言「她婚後到底經歷了什麼」、「這個故事告訴我們不要結婚」、「這衣服是誰搭的」 、「頭髮跟我沒洗頭是一個狀態」、「婚姻究竟給她帶來了什麼」、「頭怎麼禿了」、「老婆怎麼了」、「突然GET不到她的美了」、「不敢相信這是我老婆」、「星野源到底對她做了什麼」意外引發話題。

事實上，新垣結衣先前為了宣傳全新大河劇《鎌倉殿的13人》時，曾接受媒體專訪及拍攝，但照片公開後老氣的裝扮與超高的髮際線，就曾讓網友大吃一驚。但還是有粉絲跳出來護航，認為她不管怎麼改變只要快樂就好，引起雙方論戰。