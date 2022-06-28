澎湃新聞報報導，中國恒大28日發布內部消息稱，Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited（聲請人）於2022年6月24日向香港特別行政區高等法院提出對該公司的清算聲請（清盤呈請），涉及該公司的財務義務金額為8.625億港元。按照公司的董事所知所信，聲請人是由連浩民代表。據陸媒報導，大陸業界指出，恒大主要的資產都在大陸，允許其清算破產的可能性不大。

公告顯示，該公司將極力反對該聲請。公司預期該聲請將不會影響該公司的重組計畫或時間表。中國恒大表示，公司一直在積極與債權人溝通，推進境外債務重組工作，預期將於七月底前公佈境外債務重組初步方案。

在此之前，6月27日，根據香港高等法院網站披露的資訊顯示，Top Shine Global Limited of Intershore Consult(Samoa) Limited的公司聲請將中國恒大清算，案件編號為HCCW 220／2022，此聲請案將於2022年8月31日9時30分進行聆訊。

大陸《證券日報》報導，此次是中國恒大集團首次被提請清算，結合此前數據，年內已有3家大陸房企被提請清算，另外2家分別為花樣年和大發地產。大陸一券商地產行業分析師對直言：恒大主要的資產都在境內，允許其清盤破產的可能性不大。

清算聲請是指如果公司的負債過多，其債權人及／或公司成員可以向法院提出清算聲請（清盤呈請）。清算聲請提出後，法院將進行清算聲請聆訊，最後法院會發出強制清算令，頒令公司進行清算。