在礦業股推動下，歐股衝到近2周高點。中國鬆綁了新冠疫情封鎖措施，提振了全球市場信心；此外荷蘭的Prosus宣布拋出騰訊持股，股價也大漲。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲2.16點或0.52%，為415.09點；盤中最多上漲1.37%，但在華爾街開盤疲弱之下，投資人開始獲利了結，因此收窄了漲幅。

由於交易員減少了對主要央行的升息押注，歐股周一延續了上周五的漲勢。

北京和上海放寬了新冠管制措施，並宣布戰勝了疾病傳播，舒緩了外界對中國經濟成長放緩的擔憂。

瑞信資深分析師Ipek Ozkardeskaya說，來自中國的好消息，對每個人來說也是好消息，因為這可以舒緩供應鏈壓力，並有助緩解通膨問題。

礦業股上漲1.8%，領漲所有板塊，而工業股和醫療股也大漲。

多數國家的股市都上漲。惟義大利股市在公用事業股表現不佳之下，下跌0.86%。另外法國股市也下跌0.43%，在券商下調幾檔股票之後，奢侈品股開始下跌，拖累法股表現。

Prosus大漲15.7，報61.4歐元，也推升荷股上漲1.54%。該科技投資公司表示，將逐步賣出對騰訊的28.9%持股，以當前的股價計算約超過1000億美元，賣股所得將用於股票回購計畫。

市場目前關注本周幾項經濟數據的公布，包括德國CPI、歐元區消費者信心和製造業PMI。

法國的佛吉亞(Faurecia)升3.9%，報20.1歐元；Jefferies上調了該車用零件製造商的評級為買進，激勵了股價。

法商益普生(Ipsen)升2.7%，報85.6歐元；此前該製藥公司同意收購美國的癌症用藥開發商Epizyme。