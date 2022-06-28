台鐵摺疊門莒光號紀念手牌(台鐵提供)

台鐵明（29）日大改點，EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車擴大投入營運，之前減班的列次從7月1日起逐漸恢復；摺疊門莒光號則將於今日走入歷史，今日下午3點38分第521次七堵—新左營是最後一班，台鐵將於該次列車車尾附掛客廳車，提供旅客參觀，並可於車上蓋紀念戳章。

台鐵29日起改點，包括樹林—台東間434次、415次、472次、477次；台中—台東間371次、372次、385次、386次，及台南—花蓮間301次、324次等10列次自強號，將改以EMU3000型城際列車替駛，台鐵表示調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8％。

此外，新左營—花蓮間306次、308次、317次、323次自強號，改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間。潮州—花蓮間561次、562次，及七堵—潮州間506次、507次、522次、513次莒光號停駛，旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，以提升行車安全。

另為了改善空氣品質，高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每日14列次減為4列次。

台鐵6月29日起改點(台鐵提供)

台鐵6月29日起改點(台鐵提供)

台鐵表示，今日下午3點38分到晚上10點45分、七堵開往新左營第521次列車，將成為最後一班固定班表營運的折疊門莒光號。該次列車將於車頭及車尾懸掛莒光號復刻頭牌以茲紀念，車尾附掛客廳車提供該班次旅客參觀，並可於車上蓋紀念戳章。台鐵特別感謝國家鐵道博物館籌備處及台灣交通文化資產保存學會提供各項協助，並提醒客廳車設有瞭望台，請旅客確實遵守車上工作人員管制。

此前台鐵因為多位乘務人員確診而減班；台鐵表示，因疫情趨緩，台鐵乘務人員確診及居家隔離人數已小幅下降，自7月1日起恢復418次及427次自強號行駛，7月13日起恢復行駛38班列車（29列次區間車，9列次對號車）。未來將視疫情狀況持續滾動調整恢復班次。恢復行駛的對號列車自6月29日0時起開放旅客訂票，停駛列車車次、時刻參閱台鐵網站http：／／www.railway.gov.tw及各車站公告。