為提供住客非凡住宿與餐食體驗，台北時代寓所攜手台北米其林餐廳「山海樓」推出「星級下酒菜」住房專案，每晚房價4,300元起入住精選客房，並合山海樓「富 星級手路珍饌雙層餐盒」乙份與紅酒乙瓶，即日起至7月28日開放預訂，可於7月1日至7月31日期間人住。訂房可透過台北時代寓所電話或官網，優惠折扣代碼：PRPKG1。專案享有希爾頓榮譽客會點數與房晚累積。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，Tapestry Collection by Hilton在全世界擁有一系列最能代表該城市的特色酒店，台北時代寓所呼應品牌精神，致力滿足旅客對於獨特性及活力感的追求，其中也包含了當地的旅遊景點及美食文化推薦。此次台菜料理米其林餐廳「山海樓」合作，讓入住的旅客不用踏出飯店，也能品嚐到米其林星級認證的台式下酒菜。

「山海樓」設計的餐盒充滿著故事，是主廚以台灣在地食材製作的佳餚、復刻台灣20、30年代經典手路菜，這也是主廚首次將以往只能內用才品嘗得到的餐廳大菜，如「蓬萊閣」失傳老菜「金銀燒豬」放入餐盒，同時也匯集必吃招牌「古早味炒米粉」、「澎湖活海蝦沙拉」等10道澎派海陸經典手路台菜，以精緻的雙層木盒盛裝呈現。

失傳近五十年的蓬萊閣經典台菜「金銀燒豬」（含刈包），以傳統閩式手法燒製，歷經兩次獨家醃料塗抹靜置六小時，淋上糖醋水烤製，工序繁複。一吃先品嘗豬肋排的香嫩，二吃再品嘗刈包夾豬肉拌炒酸菜的美味。

餐盒內其它菜式還包含：「龍鬚菜佐初卵蛋」、「達那滷鮑魚」、「古早味菜脯蛋」、「甘蔗燻雞」、「紅油黃魚花膠凍」、「馬告鹹豬肉」、「櫻花蝦拌飯」、「古早味炒米粉」、「澎湖海蝦沙拉」、「金銀燒豬刈包」，以及甜點「鳳梨金棗芋泥」等，琳瑯滿目的菜色如同辦桌一樣澎派。