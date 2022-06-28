近來國內1名27歲長髮正妹，日前接種第1劑莫德納疫苗後，竟在1個半月掉光頭髮，就算到醫院檢查也找不出原因，隨後決定現身Youtube頻道《不再沉默．無懼之聲Unmuted Channel》，分享自身慘痛經驗，讓更多人關注疫苗帶來的副作用，並PO出多張光頭照片，原本一頭秀麗長髮竟只剩下一縷縷髮絲。

27歲正妹琪琪控訴，今年初接種第1劑莫德納疫苗，之後兩三周開始瘋狂掉髮，不管洗頭或吹頭髮都一把把地掉落，就連水槽都被大量頭髮阻塞，原本懷疑是壓力過大所致，先是去精神科就診，才又被醫生建議看皮膚科，此時她對醫生提出疑問「是否跟疫苗有關？」醫生也不否認「有人因此去找他」。

琪琪分析，正常人不會因為壓力大到2周掉光頭髮，因此她去通報疫苗接種嚴重不良事件，大約兩到三周就獲得了通報結果，不過這張紙僅有紀錄，而非針對事件做出解釋或處理，「我不在意補助，而是要給我交代」但至今仍在等待結果。最後她鼓勵疫苗受害者出來面對「至少我沒有死，要為自己找真相」。

大批網友看到後很同情她的遭遇，「現身說法當許多迷途羔羊的人生導師，真的功德無量」、「我一個朋友，打完疫苗，跟妳一模一樣」、「我跟一位同事是會長腫瘤在後頸，而且是不會好的」、「每個人的副作用都不一樣慶幸的是你依然漂亮，祝您早日恢復烏黑秀髮」、「我也是疫苗受害者，目前還在找原因」引起網友一陣討論。