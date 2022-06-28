因為韓元一直走貶，以及當地通膨還在10幾年高點以上，匯銀人士預測，韓國央行在7月中既定貨幣政策會議時，可能會下猛藥1次就調高利率兩碼。

根據彭博社計算，韓國之後6個月內的隱含政策利率，也就是利率期貨正價差約為3%。就韓國利率目前在1.75%來看，暗指當地央行在2022年剩下的7、8、10以及11月4次會議中，利率還有再調升1.25%的可能性。

韓國央行自稱，從1999年起當地利率成為其主要政策工具以來，從來沒有1次升息兩碼。不過，歐美大國陸續都以強力升息，為抑制當地通膨大漲手段。韓國若大幅調高利率，或許可以幫助韓元兌美元匯價，脫離13年新低窘境。

SK證券認為，韓國大幅升息有可能成真，因為當地通膨應該還是會上漲。同時，若韓國央行大舉調高利率，目前在3.7%附近的當地10年期公債殖利率，在第3季時可能會升破3.95%。

美系大券商花旗以及摩根大通都預估，韓國央行7月可能升息兩碼。因此，當地公債價格將大跌，3年期的殖利率在6月時也一度升至11年高點大約3.75%。

韓國券商Shinyoung也表示，對當地債券市場而言，6月到8月可能是價格最差的時候，因為長天期的殖利率可能上看4%以上。

韓國5月份生產者物價指數大漲近10%，同月份的消費者通膨年增5.4%，創2008年8月以來最高。不過，韓國財政部日前表示，這還沒到頂，6、7以及8月的消費者物價增幅，有可能會超過6%。根據統計，韓國上次通膨來到6%是在1998年，也就是在亞洲金融風暴時期。