長時間搭乘大眾運輸工具，到底能否傾斜椅背，讓自己好好休息。一名男網友在搭客運時，看到一位女生將椅背稍微往後倒一下，結果後方的大媽立刻拍椅子抗議，讓他忍不住回憶起搭飛機也遇過類似經驗，因此很好奇這樣的行為錯了嗎？貼文引起網友討論，兩派人馬戰翻。

一名男網友今在臉書社團《爆廢公社》發文表示，前幾天搭客運，坐他旁邊的女生將椅背稍微往後放斜一點，並沒有放到最底，沒想到坐在後方的大媽立刻拍椅背抗議，要那位女生不要這樣做。

男網友透露，這樣的狀況讓他忍不住回想起以前搭飛機的時候，某一次他從上海搭飛機回台灣，想讓自己舒服一點，便將椅背稍微往後倒，結果立刻就被坐在正後方的乘客提醒，因此他很納悶「到底搭乘大眾運輸工具時，能否放下椅背？」

貼文引起兩派網友大戰，一部份的網友認為，大眾運輸工具的座位很窄，貿然放下椅背可能會影響到後方的乘客，如果很想放，應在放之前知會一下後方的乘客，這是禮貌。「以不打擾人為主，畢竟空間不大」、「有種東西叫禮貌，請互相尊重」、「先問後面的人，尊重可能會造成不便的對象」。

也有網友認為，既然座椅原本就設計可以後傾，且都已經花錢買座位了，當然可以放。「有這設計當然就可以放，但也要考慮後面的想法，不要躺放到底」、「那個椅背傾斜角度應該都是有測量過距離吧？到底為什麼不能放」、「可以，那是你的權利」、「不能放的話，設計這個功能就沒意義了啊！」