大陸央視新聞28 日報導，中國代表27日在聯合國人權理事會第50屆會議與極端貧困問題特別報告員對話時發言，闡述對社會保障問題的看法，指出新冠肺炎疫情凸顯美國長期存在的貧困問題，敦促美國重視解決。

中國代表表示，社會保障對保障和改善民生、維護社會公平、增進人民福祉具有重大意義。中國全面建成小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，脫貧人口生活水準顯著提升。中國已建成包括養老、醫療保障、社會救助等在內的世界上最大的社會保障體系，全面覆蓋城鄉居民，2021年底全國社保卡持卡人數達13.52億。

中國建立健全最低生活保障制度，對特困人員、低收入家庭等加強社會救助，保障其基本生活，使人民共用改革發展成果。

中國代表指出，新冠肺炎疫情凸顯美國等西方國家長期存在的貧困和不平等問題。美國社會保障體系存在系統性不平等，有近3000萬人沒有任何形式的醫療保險，很多人因醫療費用昂貴而放棄治療。美國貧富差距懸殊，貧困人口超過4000萬，美國政府卻毫無解決貧困問題的政治意願。中國代表敦促美國重視解決貧困問題，切實保障貧困人口的生存權、發展權和平等獲得社會保障的權利。