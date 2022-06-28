南投一間飲料店店長昨指控，一名男客人帶小孩買飲料，因為女店員做錯飲料而暴怒把飲料砸到馬路上，於是將監視器影片PO上網公審，被網友痛批是最壞身教，但沒過多久風向就變了，當地人爆料該店平時態度差，自己有錯在先還公審消費者，該店Google評論也遭網友灌爆，被一星洗版。

該名飲料店店長在臉書社團《南投人聊天室》貼出監視器畫面表示，26日有名男客人帶2個小孩來買飲料，店員向該男子重複飲料品項、甜度、冰塊都沒問題，但拿到飲料後男子卻指店員做錯了，點「波霸鮮奶茶」卻做成「波霸鮮奶」。男客人先是付錢買下，並未責怪店員，但下一秒隨即暴怒把飲料摔到店外馬路上，罵店員「都沒在聽！講兩次了欸」，店長指責該男子「您嚇到我的員工了，您嚇到她，她還必須要幫您善後！」不過該文已經刪除。

店員告訴男子飲料做錯了。(翻攝自 南投人聊天室FB)

該男子痛罵店員「講兩次了都沒在聽」。(翻攝自 南投人聊天室FB)

原本留言都在譴責二寶爸「這樣真的不好，做錯可以請店員換，不用浪費食物！」、「真擔心小孩的未來」。不過不少當地人跳出來表示，該飲料店也有問題，「到底是做錯還是點錯，這樣才能知道風往哪吹」、「這家店的員工態度其實沒很好，去一次就不想再去了！」

之後飲料店也被網友搜出來，狂灌一星負評洗版，「我是在地人，這間員工素質差勁不是一兩天的事了！」、「把消費者拿上網公審真的很不智，畢竟是你的員工錯在先不是嗎？」、「只能說我能體會二寶爸的心情，我也曾經想這麼做過」、「最基本的工作就是聽客人點的飲料做好，不是照自己意願做完，還強迫客人買單再說聲不好意思，然後客人生氣還po網公審」、「這個員工態度超級不佳，難怪客人會摔飲料。客人後續行為是錯誤，但自家員工也該訓練一下吧！」