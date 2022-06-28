王品集團今年股東會紀念品送出價值3000元的「王品股東大禮包」，創下王品贈送餐券的史上最高額，為何愈發愈大包？王品董事長陳正輝首度解密，相較於多數行銷活動灑優惠券，頂多回籠3％～5％，但王品贈送股東的餐券回籠率高達40％，且每位股東會帶2.67位客人用餐，效益相當龐大，這也是王品「甘願送」的主因。

股民每年最期待的小確幸，就是各家發放的股東會紀念品，王品近年寵股東不手軟，被媒體評選為「十大最夯紀念品」，2020年送出2200元美食抵用券、2021年加碼送2516元的王品股東大禮包，今年同樣是大禮包，但價值一舉突破3000元，感謝鐵粉股東以實際行動消費支持，王品才能撐過疫情挑戰，希望邀請股東到門店用餐。

今年「王品股東大禮包」共有三款抵用券，200元紙本現金抵用券無低消、平假日使用限制，王品集團全台283家門店都適用；每月1張、共計12張的「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，消費滿千可折抵一張，限平日使用；以及「王品瘋美食購物網」100元電子抵用券4張，消費滿千可折抵一張，三款抵用券總價值3000元。

由於股東會贈品相當優渥，王品今年股東會參與人數也相當踴躍，且因應疫情加開至三間會議室，不少股東是衝著紀念品而來，也有小股東好奇，為何王品願意贈送如此厚禮，陳正輝也逐一「揭秘」，透露這三年贈送大禮包的實際成效。

王品表示，持股1000股以上的股東，5／27-6／21可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，也可於7／7、7／8、7／11憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領，或親自出席股東會領取。持股未滿1000股的零股股東，則需先參與電子投票後至股代處，或親自出席股東會領取 (如有異動以公開資訊觀測站為準)。