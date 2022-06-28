南韓大勢女團TWICE出道6年紅遍全球，其中來自台灣的成員周子瑜，人氣更是居高不下，因為精緻的美貌獲得許多粉絲的歡迎，日前周子瑜在個人Instagram上貼出一組照片，當天她出席經紀公司JYP員工的婚禮，穿著既不會太隨便，也不會搶過新娘的風采，這樣的「有禮貌穿搭」獲得許多人誇讚。

周子瑜日前在Instagram發布一組照片，照片中周子瑜一頭玫瑰金髮色，在陽光下十分亮眼，身穿Louis Vuitton灰藍色無袖洋裝，腰間搭配V字釦腰帶，模樣好像真人芭比，據悉周子瑜當天是參加JYP一位工作人員的婚禮，作為婚禮賓客她謹記不穿白色系服裝、不過度裝扮等原則，整體造型既優雅大方，也不會搶過新娘的風采，可以說是婚禮上「有禮貌穿搭」的完美範本。

從相關影片照片來看，TWICE的成員們都有去，大家穿著都比較簡單休閒，一致選擇長褲、款式簡單的上衣等，九人一同與新娘合影，事後還被賓客拱上台表演，讓現場尖叫聲連連。許多粉絲發表達想法「周子瑜我真的要被妳美瘋了」、「子瑜好好看」、「新髮色超適合」

前陣子周子瑜生日，寵粉的她親自到粉絲為她應援的廣告牌前合照，不過當時她戴著黑色漁夫帽，有意隱藏髮型，讓粉絲們相當好奇，之後直播被問到帽子的事，周子瑜解釋是因為沒洗頭，不過也透露「雖然不知何時會回歸，大家可以期待，也可以期待我的頭髮」