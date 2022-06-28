前年7月立法院審查監察院人事案時爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂撞她、涉性騷擾，陳提起刑事自訴指控范雲誹謗，一審台北地方法院22日判決范雲無罪，上訴後，二審台灣高等法院判范雲無罪確定。

另范雲指陳涉及性騷擾並提起民事訴訟求償50萬元部分，台北地方法院認定陳雪生以女性生理特有現象及表徵等，具有特定性別之嘲諷、貶抑等回言論回應，致范雲感受冒犯、敵意及羞辱，有損范雲的人格尊嚴，構成性騷擾，判賠8萬元。