恩恩爸獲吹哨者爆料稱「早知延誤」 侯友宜回應了

中和2歲男童恩恩案遲未落幕，恩恩爸27日深夜11時多再度發文，稱獲得吹哨者提供的新北市衛生局副局長許朝程的署名信。他認為，簡訊顯示確實有延誤就醫治療的狀況，要求新北衛生局長陳潤秋拿出數據。對此，衛生局發出5點澄清，並強調「尊重許副局長的觀點與建議」。

恩恩爸提到，從許朝程4月17日給各醫院院長的署名訊息，可知新北市衛生局早就知道，恩恩就是延誤就醫，衛生局在協調確診者病床上，遇到醫院拒絕的困難，恩恩爸要求，新北市長侯友宜、陳潤秋出面，用證據和數據向他說明。

對此，衛生局稍早發出聲明回應，提出5點聲明，第一「任何生命的消逝都令人不捨悲痛，我們能理解家屬的心情與想法」；第二「許副局長基於公衛專業，兩年多來防疫期間會不定期與各醫院分享疫情變化及觀察，對於許副局長的觀點與建議予以尊重」；第三「本土疫情從3月底基隆小吃店群聚感染爆發後輻射擴散，新北首當其衝，確診病例快速攀升，都需靠醫療及公衛人員全力努力」。

衛生局強調，新北市4月14日確診人數達360人、居隔1萬多人為全國最多，但當時中央仍採清零政策，確診、接觸居隔者的疫調、匡列、採檢、送醫及民眾各種相關問題都由衛生局、衛生所處理，所有相關工作都是不斷累積，需要反覆聯繫，並非一通電話能解決，因此所有公衛人員都是竭盡所能。

另外，許朝程也提出兩點聲明，第一點提及，去年到現在防疫過程，對於醫療體系的病床徵用與整備工作，他的語意從來都是希望大家一起努力，也拜託醫院院長一起暢通醫療體系的任何一個環節，不要讓任何延誤就醫狀況發生。

第二點，他澄清，與與急救責任醫院院長交流內容是在強調因應疫情海嘯即將到來，新北率先啟動居家照護，對於保全醫療量能的重要性，提醒醫院做好徵用病房的準備，希望醫院齊心合力確保醫療體系不崩潰。