Nike上季營收獲利表現優於市場預期，但本季營收展望意外疲弱，因為該運動用品巨頭準備提供更多折扣去化庫存，以及考量中國清零防疫政策造成供應中斷的衝擊。

受此打擊，Nike周一盤後股價下跌近3%，報107.31美元。

Nike公布第四財季（截至5月31日）營收年減1%，為122.3億美元，但優於市場預期的120.6億美元。歐洲、中東和非洲市場銷售勁揚，緩解了大中華地區的銷售大減。

以區域市場來看，歐洲、中東和非洲地區營收大幅成長20%，亞太及拉丁美洲營收成長24%，但北美營收下滑，而大中華地區營收更大減20%。

Nike表示，中國逾百個城市實施防疫封控措施打亂了逾6成的當地業務，但強調中國仍是長期成長的市場，公司將持續投資。

第四財季淨利年減約5%，為14億美元，相當於每股盈餘91美分，優於市場預估的81美分。

該公司表示，決定退出俄羅斯，以及調整在幾個南美國家營運模式的相關費用為1.5億美元。

中國是Nike最賺錢的市場，儘管該國幾個主要城市已經解除嚴格的防疫封控措施，但對於Nike今年在中國市場的前景，分析師看法仍是好壞不一，因為該國消費者開始縮減支出，以及來自李寧和安踏等本土品牌的競爭加劇。

Nike財務長Matthew Friend表示，基於新冠疫情造成供應再度中斷的不確定性，我們對大中華地區將抱持謹慎的態度。

該公司預期第一季營收介於持平至微幅成長，不如分析師預估的年增5.1%。

Morningstar分析師David Swartz表示，Nike的財測有些令人失望。

由於上海在復工復產後，大量商品從倉庫運往商店貨架，中國的服飾零售商正面臨庫存爆表的挑戰。

Nike警告今年的毛利率將面臨壓力，一方面因運費和成本上漲，另一方面則是公司將提供更多折扣促銷季節性庫存，這些商品因為供應鏈被打斷而延遲到貨。

截至5月底，Nike的庫存增加23%，達到84億美元，且受到供應中斷影響，還有更多產品仍在運送途中。

此外，該公司表示，基於中性的匯率預測，預估2023財年營收將實現低2位數百分比增長，毛利率料將持平或下滑50個基點。