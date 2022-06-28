瑞士聯邦刑事法庭周一作出判決，瑞士信貸未能阻止保加利亞運毒份子的洗錢活動，罪名成立。此為瑞士首宗對主要銀行的刑事判決。

瑞信一名前雇員被判洗錢罪，裁決給瑞信帶來另一個壓力。此前該行因風險管理和合規問題，遭受鉅額虧損。

瑞信和該前員工均否認有不當行為，並表示將提出上訴。檢察官Alice de Chambrier則對判決表示歡迎，認為有利於提高透明度。

法院調查了瑞信和該雇員在2004年至2008年間是否有做出足夠的努力，阻止該毒品販運份子透過瑞信來洗錢獲利。

法庭周一表示，它發現瑞信在管理與該犯罪組織的客戶關係，以及監督反洗錢規定的實施方面存在缺陷。

瑞信被判罰款200萬瑞士法朗(約210萬美元)，法院還下令沒收該販毒份子在瑞信帳戶持有的價值超過1200萬瑞士法郎的資產。

瑞信前僱員被判20個月的緩刑，並且需支付罰款。

瑞信周一股價上漲0.35%，報5.74瑞士法朗。