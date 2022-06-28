78歲的紀女士近三個月來，經常感到右下腹痛，且在疼痛部位摸到逐漸增大的腫塊，擔心是癌症作怪，前往部立豐原醫院血液腫瘤科求診！張嘉麟醫師表示，經電腦斷層檢查，發現她右下腹盲腸旁，有一超過8公分的腫瘤樣病灶，並侵犯鄰近的髂肌；經電腦斷層導引切片後，發現竟是放線菌感染。

張嘉麟指出，放線菌感染是一種慢性、化膿性疾病，好發於頭頸部、胸肺部、與腹部骨盆腔；在腹部放線菌感染中，迴腸與盲腸段乃其最好犯的區段。放線菌原為人體口腔與腸道的共生菌叢，當口腔或腸道黏膜完整性受損時，即有可能發生感染。

張嘉麟表示，隨著感染的進展，往往會產生顯著的肉芽腫、纖維化、與膿瘍，並且廣泛地侵犯到周邊組織，形成類似腫瘤的表現。

豐原醫院放射科醫師黃竣聖說，迴盲段放線菌感染在影像上，典型可見被侵犯的腸道腸壁增厚，伴隨腸道旁顯著顯影增強的腫瘤樣病灶、發炎浸潤與膿瘍蓄積，往往和惡性腫瘤、發炎性腸道疾病等難以區分。

黃峻聖指出，此案例在接受大腸鏡檢查未發現病灶後，院方為她進行電腦斷層導引切片，並在病理結果確認為放線菌感染後，施行經皮穿刺引流合併抗生素治療，患者疼痛很快有了改善，右下腹的腫塊也逐漸縮小；後續影像追蹤時該病灶已達緩解。