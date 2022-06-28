G7峰會周日登場，西方領導人擬祭出「限制俄羅斯石油進口價格上限」的作法來持續打擊俄羅斯石油，然而這僅是初步共識，細節仍需要討論。然而，目前俄羅斯仍持續就石油出口獲利，歐盟的持續購買也為俄增加戰爭基金；更嚴重的是，目前通貨膨脹情形嚴重，這為所有消費者帶來負擔，也為西方各國造成巨大壓力。

價格上限措施指將價格訂出一個上限值，若能源價格超過該價位就拒絕購買，在俄羅斯沒有替代市場的情況下，就不得不接受歐洲的的價格上限。限制價格將減少莫斯科的石油收入，且能限制高油價對通貨膨脹的影響，但關鍵在於印度等亞洲國家是否會同意價格上限。

雖然目前美國、加拿大、歐盟等都對俄羅斯石油進行制裁，但根據國際能源署（IEA）的數據，俄羅斯對亞州的出口彌補了西方客戶退出的損失，甚至還賺錢－中國大陸5月份每天進口200萬桶，印度也有90萬桶左右；該月莫斯科的石油收入達200億美元，遠高於去年的150億美元。

目前布蘭特原油交易價格為每桶113美元，高於年初的每桶79美元，按照目前的價格，克里姆林宮將繼續獲得巨大利潤。目前為了讓中國大陸與印度停止進口俄石油，歐洲打算逐步停止對運送俄國石油的船投保，但美國擔心，此舉將讓油價繼續升高，甚至可能達到每桶200美元。

最糟糕的情況是，全球發生經濟衰退，而部分原因是燃料價格過高的話，對能源的需求下降，價格也會自動下降，但這將讓世界承受失業和經濟損失，目前仍不清楚西方國家打算如何執行該政策。