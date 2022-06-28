廣東茂名化州市青鳥實驗學校的一名學生全炫宇，今年考上北京大學後引起熱議，因為他被網友查出已經連續3年考取北大，並透過此方式獲得約200萬人民幣的獎金（約新台幣885萬元）！

綜合環時、澎湃等陸媒報導，化州市青鳥實驗學校日前發布喜訊，指出學生全炫宇以694分的高考分數考取北京大學，為茂名的高考狀元，但歡天喜地的訊息發布後，卻被發現全炫宇早在2020年時就考上北大，且2021年他也一樣成功考取北大，引起網友討論。

網友計算後發現，光是連續3年考取北大，就讓全炫宇賺進200萬人民幣的獎學金，許多人懷疑他是「職業考生」，透過考取榜首幫不同學校爭取名氣，不過有自稱是全炫宇同學的網友解釋，全炫宇真正想念的是清華大學特定科系，但該科系僅錄取各省排名前20的學生，所以他才會一直重考。

而相關事件引起討論後，化州市教育局表示要進行調查，確認有無不法行為，未來有調查結果會再對外說明。