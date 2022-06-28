很早以前淡水是往返兩岸的重要商港，一直到1862年正式對外開港設關，淡水成為了國際港口，來自西方的事物、習慣也逐漸深化到地方，1872年傳教士馬偕來臺，新式教育與醫療改變了當地人民的生活，讓淡水充滿多種文化色彩，繽紛了淡水這片港灣的歷史記憶與人文情懷。《關關PASS！─淡水開港設關160周年特展》再現淡水過往榮景，用闖關遊戲帶你步步解鎖淡水過去的金華年代。

《關關PASS！─淡水開港設關160周年特展》化身來臺貿易商人

1862年淡水開港設關口，與各國商船貿易，如此繁華場景猶如過去一般重現在世人眼前。新北市政府為紀念舉辦《關關PASS！─淡水開港設關160周年特展》，將淡水海關馬頭倉庫打造成大型闖關遊戲場景，來訪的遊人們可以化身來臺貿易的外國商人，挑戰「解碼海關」、「解密洋行」及「解鎖日常」三大關主。

隱藏關卡「關關PASS-最後港動」

不只如此，遊人們還可以透過手機進入「隱藏關卡」，與展覽互動，在解鎖重重關卡的同時，也能夠了解淡水港過往的繁盛樣貌，不但能「關關PASS」還能「知識PLUS」。主持人破關完成後，遇到淡水古蹟博物館長，館長拿出上面印有「關關PASS-最後港動」的信封，要到指定地點「得忌利士洋行」集合，隱藏關主會在那等待，引領主持人解鎖最後的隱藏關卡。

在淡水紅樓眺望 想像過往淡水商港繁盛歲月

位在老街旁山坡上的淡水紅樓，因有著殖民地式紅磚建築的外觀而有此名稱，一開始是由開設洋行致富的船商李貽所建，整棟建築從1895年開始興建到1899年才順利完工，後來他因經濟困難才在1913年將整棟建築轉賣給當時的台北廳參事洪以南，他也是當時的台灣文學巨擘，也因此紅樓聚集不少文人雅士，亦是政商名流聚會的場所。時至今日，雖淡水紅樓早已易主，現任屋主後代在2000年將改建過的紅樓作為對外開放的餐廳與咖啡廳，讓遊人們能夠眺望淡水河，想像過往淡水港的黃金歲月。

淡水紅樓因視野開闊也被洪以南命名為「達觀樓」

不只建築物飽含歷史與人文的足跡，淡水紅樓的景色更足以令人沉浸在其中，其視野開闊，可以眺望東起關渡口，西到紅毛城的景色，故也被洪以南命名為「達觀樓」。

透過隱藏關主帶領看遍淡水歷史足跡

主持人透過淡水紅樓餐廳的服務生得知「得忌利士洋行」所在位置，原來洋行就在座位區的右下方，隱藏關主淡水古蹟博物館導覽員就在此處等候，他循線帶領主持人看遍歷史建築，從小白宮、紅毛城到海關碼頭，彷若置身於過去淡水的繁華時期，又經由導覽員的解說更加瞭解了淡水商港當時如何風華，又為何風華。

藉闖關遊戲瞭解淡水輝煌歷史 時時燃起遊人們的好奇心

淡水在百餘年前的輝煌歷史，讓這座小鎮的文化土壤豐厚，擁有濃厚的文化氣息。《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統看到「淡水開港通商」的關鍵字有特展、河畔、闖關、解鎖。透過闖關互動遊戲和文化的洗禮，使得淡水的歷史樣貌不在人們的心中止息，而是能時時在人們的心中燃起對淡水過往的種種好奇，進而獲得體悟與感動。

「淡水開港設關160周年特展」將引導遊人們探索淡水商港過去的風華絕代。新北市文化局也特別和網路溫度計合作【旅讀週曆】影音節目，帶大家瞭解淡水商港的開港歷史，用闖關與過去歷史文化互動，在「玩」之間收穫。

淡水開港設關160周年特展

展覽地點：淡水海關碼頭C棟倉庫，新北市淡水區中正路259號

開放時間：週一至週日9：30～19：30

休館時間：每月第一個週一（逢國定假日照常開放，翌日休館）

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月27日至2022年05月26日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『淡水開港通商』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。