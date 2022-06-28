民眾黨桃園市長參選人賴香伶以騎YouBike的方式行走桃園各區傾聽民意。(呂筱蟬攝)

民眾黨桃園市長參選人賴香伶展開「桃園前進香伶騎步走」行動，28日第3站來到中壢區，對於藍綠白參選人底定，且綠營市議員參選人紛紛掛出與林智堅合體看板，相對民眾黨曝光率似乎較低，賴香伶對此表示，與市議員參選人的合體宣傳都有在做，相信主席柯文哲也會利用公餘時間加入輔選，相信市民會看見民眾黨的用心與接地氣。

賴香伶展開以騎YouBike的方式行走桃園各區傾聽民意，她說，不管是選舉看板或是透過uber司機利用摩托車方式做了很多的宣傳廣告，和議員參選人也有相關露出，行動上也透過直接活動像是騎步走，在部分看板地點重要路段也有合體，相信柯主席也會盡快利用公餘時間加入輔選行列，一步步相信市民會看到民眾黨的用心與接地氣，這會是比看板更好的宣傳。

至於民眾黨在組織與空戰上都比藍綠兩黨還要弱勢，賴香伶則認為，組織性在長期的藍綠執政下，議員、里長還有地方團體和他們有相當的交情，但近期也看到特別是在人選初選過程造成情感上的傷害，大家認為對於選才還是透明公開還是比較好，這部分民眾黨就有優勢，另外也會與民眾建立直接溝通方式，包含客廳會、地方上里長拜會等，都能加強組織上比較不足的地方。

賴香伶與中壢區市議員參選人林昭印團隊，利用騎YouBike方式關心機捷建設造成的交通黑暗期，賴香伶說，桃園10大交通危險肇事路段中立就佔了4處，透過騎腳踏車視察相關捷運施工沿線在交通是否有做到維安處理，中壢上下班車潮人流非常多，帶著市議員參選人一起幫市民檢是用路是否安全，也會提出給市府的建議，未來當選之後交通一定是首要改進的地方。