是枝裕和的電影你看過哪幾部？

好的電影會讓觀眾回味無窮！27年前以《幻之光》開啟劇情長片旅途的日本知名導演是枝裕和，不僅《小偷家族》、《我的意外爸爸》分別奪得全球坎城影展金棕櫚獎、評審團獎，近期作品《嬰兒轉運站》則邀請宋康昊、IU（李知恩）等南韓重量級演員同台飆戲，該片在第75屆坎城影展播畢後更是讓全場觀眾起立鼓掌12分鐘。

你也想認識是枝裕和剖析社會人性更多的作品嗎？今天《DailyView網路溫度計》就帶你透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看看是枝裕和10大經典劇情長片電影，趕快將這10部作品納入你的觀影清單吧～

No.10 《幻之光》

是枝裕和的劇情長片處女作《幻之光》改編自宮本輝的小說作品，故事描述女主角由美子與青梅竹馬的郁夫結婚後，郁夫因為不明原因獨自走在鐵軌上，不幸被鳴笛的電車撞死。後來即便第2任丈夫民雄陪伴在由美子身邊，郁夫縱然離世仍讓她無法走出陰霾，民雄形容父親捕魚時常常被海上的幻之光吸引住，「郁夫或許就是碰上這樣的情形」，藉此撫平由美子多年來對於郁夫的不捨情緒、重拾往日的幸福。

《幻之光》被留下高度好評，「目前看過是枝裕和作品中我最喜歡的，故事說的很動人，也提出了很貼近人心深層疑問的主題」、「雖然是想著侯孝賢拍出的電影，但真的好喜歡」、「幻之光對每一個鏡頭的精心雕琢，在是枝裕和之後的作品都很難再看到了」。

No.9 《下一站，天國！》

目前在Netflix可線上觀賞的電影《下一站，天國！》也是是枝裕和叫好又叫座的作品，該片講述人類離開人世要前往天國以前，必須在天國車站等待一個星期，在這段時間內透過工作人員引導，從人生中尋找最珍貴難忘的回憶，接著拍成電影片段，最終觀賞完「送終片」後，陪伴死者帶著美麗的記憶步入下一站天國。

特殊選材也讓觀眾分享，「我被這部電影逼哭不少次，奇特的背景設定，一貫屬於是枝裕和溫暖的風格，充分訪問者與被訪者的關係連結，起承轉合也做得很足，推薦這部是枝導演早期的電影」、「這好像是井浦新出道作，真的好年輕，有點像安藤正信」、「劇情好看大推，年輕時的井浦新真的秀氣，另外這是伊勢谷友介出道作」。

No.8 《我的意外爸爸》

榮獲第66屆坎城影展評審團獎、第56屆亞太影展最佳導演、最佳影片的《我的意外爸爸》題材緊扣家庭間的真摯情感，由福山雅治飾演劇中的父親野野宮良多，和妻子野野宮呂（尾野真千子飾演）育有一名6歲的兒子，不料兩人卻突然被告知拉拔長大的兒子出生時不小心被醫院調包，也讓夫婦對於「親情」與「血緣」間的選擇題不斷在心中拉扯。

該故事也觸動不少網友的心弦，「老實說這個故事其實很像台灣的八點檔，但是是枝裕和很多巧妙的安排卻讓故事裡的人物很真實、很有溫度」、「很好看的一部電影」、「福山雅治拿著單眼看他兒子拍的照片也令人動容」、「大推！尤其是對當爸爸的我來說，這部片大大影響我對孩子的態度」。

No.7 《比海還深》

被《好萊塢報導》評論家譽為「一部典型日本家庭劇情片」的電影《比海還深》，是是枝裕和在2001年面對父親逝世後，獨自去探望獨居母親時被周遭街景打動所起筆編寫的作品。劇中娓娓道出主角良多（阿部寬飾演）自認是寫作高手，面對懷才不遇的心境難以釋懷，當起私家偵探所賺來的錢也不是拿來支付兒子的撫養費，而是日以繼夜在賭場上揮霍，直到母親淑子（樹木林希飾演）和前妻響子（真木陽子飾演）開始新生活，良多才頓時醒悟，並試圖在家中尋找自己的一席之地。

觀眾觀後心得也推薦「颱風天看更有感觸」，「是枝裕和的家族回憶成為他的作品核心，讓一個又一個的良多為他說出不同的家族記憶，那是他自己的，也是屬於觀眾的」、「只要篤實的走著，一直走著，不用等到風暴來臨，也可以尋訪到自己最珍視的寶物」。

No.6 《空氣人形》

你是否曾經幻想過與你身旁的娃娃真實對話呢？是枝裕和改編自業田良家的同名漫畫作品《空氣人形》，講述主角秀雄（板尾創路飾演）與賴以解決生理需求的充氣娃娃一起生活，沒想到這個陪伴他多日的娃娃突然被賦予了靈魂，不僅內心迸發許多感情，甚至變身為「人」開始對錄影帶店員純一（井浦新飾演）萌生愛意，不過充氣娃娃隨著體內的空氣逐漸流失，也終將面臨生命驟然消逝的命運。

網友對於《空氣人形》評論，「早已有無數文學與電影作品圍繞這一主題，但導演是枝裕和注入了自己獨特的觀點和筆觸，使這份原型觸角旁伸到當代社會諸多面向，最傑出的當屬其個人風格、帶著些許哀傷的疏離感觸，影像道出孤獨的人對溫暖的卑微渴望」、「不論尋求替代品的心態是好是壞，對那個『替代品』都是傷害」、「我也很喜歡《空氣人形》，但必須說這部和其他部風格差很多」。

No.5 《橫山家之味》

榮獲藍絲帶獎最佳導演、最佳女配角、亞太電影獎最佳導演的作品《橫山家之味》，是繼《無人知曉的夏日清晨》在坎城影展奪得獎項後，是枝裕和再次以家庭為主軸的電影，在父母接續離世的背景下，是枝裕和闡述橫山家長子純平為拯救少年良雄溺斃身亡，面對僅存的兒子良多帶著寡婦妻子由佳里、繼子淳返家，一家人懷著不同情緒，彼此敞開心胸分享人生中的遺憾、幽默與悲傷。

對於是枝裕和導演解析「這部電影中某些部分，主角是那棟房子」，網友也回應「不同攝影角度，流暢地讓屋子說話，讓房子以旁觀者的角度看著屋子內的每個人」、「阿部寬過高的身軀撞到屋子裡較矮的門，暗示了良多與『家中』的格格不入，也是讓屋子說話的一例」。

No.4 《無人知曉的夏日清晨》

是枝裕和改編1988年日本巢鴨兒童遺棄事件的電影《無人知曉的夏日清晨》，道出4位年僅5歲至12歲小孩，不僅同母異父，還不能和其他小朋友一樣開心跑跳、去上學，甚至被迫被母親遺棄後獨自面對生活起居的困境，該部電影備受影評者高度讚賞，其中男主角柳樂優彌也因此獲得第57屆坎城影展最佳男主角的殊榮，也勾起世人對於兒童遺棄事件的探討和省思。

有網友將劇情拆解成「媽媽的幸福與責任」、「孩子的體諒與改變」、「手足情深」、「世界的冷漠」加以分析，「這樣的關係究竟是無法改變還是大家都不想改變，導致社會中好的資源都是給有權有勢的人在利用，生活在社會的邊緣人口也日漸被社會所放棄，我覺得這是值得大家好好思考的」。

No.3 《海街日記》

《海街日記》改寫自漫畫家吉田秋生同名作品，敘說日本鐮倉地區29歲的護士幸（綾瀨遙飾演）、23歲銀行上班族佳乃（長澤雅美飾演）、20歲體育用品店員工千佳（夏凡飾演）三姐妹，在15年沒見的父親的告別式會場意外與年僅14歲的同父異母妹妹淺野鈴相遇，在得知淺野鈴遭逢變故、身處絕境之時，三姐妹決定伸出援手，四個人從此過著真正幸福的生活。

一名觀眾也在PTT發問「《孤味》是不是在模仿《海街日記》，兩個主題好類似...只是年齡層不太一樣」，也讓網友留言回應「《海街日記》很好看耶，《孤味》則是可以緩緩把片看完～」、「兩部主要角色都是女性，但《海街日記》都同個時代，議題也不同」、「兩部都好看，但《海街日記》後勁餘韻很強」。

No.2 《嬰兒轉運站》

2022年6月在台灣正式上映的電影《嬰兒轉運站》備受影迷關注！在世界上的各個角落都存有嬰兒被遺棄的問題，不論是年輕男女沒有經濟能力，還是受到強暴、為生活所逼的性工作者，這些無法選擇自己出生的嬰兒該如何活下去？《嬰兒轉運站》由經營洗衣店的相鉉（宋康昊飾演）、育幼院出身的東秀（姜棟元飾演）偷走嬰兒保護艙的棄嬰為故事起點，兩人與為了找到合適家庭的棄嬰母親素英（李知恩飾演）一起前行，三人在刑警秀珍（裴斗娜飾演）、李刑警（李周映飾演）追捕下，逐漸累積出沒有血緣的情感關係。用溫暖故事包裝販售嬰兒的行為，也讓台灣觀眾留下深刻評價，「剛看完節奏是偏慢沒錯，但我還是有感動到哭」、「比想像中好看耶，有感動不煽情，淡淡的惆悵，之前看韓評本來很擔心，但劇情還行、演員們演技在線，當成小品看完不會失望」、「領養的議題值得好好探討一下」。

No.1 《小偷家族》

在電影評論網站爛番茄被賦予「低調的劇情非常令人感動，是導演是枝裕和又一部強大的人文主義電影」的《小偷家族》，該劇揭露柴田治與同居人信代從事工業洗衣，亞紀在成人俱樂部工作，小男孩祥太被柴田治撿回家中，一家人仰賴房子所有人「初枝」亡夫的養老金過活，時常偷東西的柴田治、翔太經常順手牽羊，有次得知受困在公寓陽台的女孩樹里遭受父母家暴，便選擇將她帶回家裡，儘管窮困潦倒，6個人仍過得幸褔快樂，最後卻隨著初枝的過世開始分崩離析，融洽的家庭也開始變調。網友也拿《寄生上流》與《小偷家族》相互比較，「導演風格和故事內容其實完全不一樣，《小偷家族》我最喜歡的部分在於家人間情感的刻畫，相較之下《寄生上流》雖然很緊湊，但比較沒有能打動心裡的部分」、「《小偷家族》溫馨感人，《寄生上流》宛如當頭棒喝」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年06月23日至2022年06月22日，共3年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『是枝裕和劇情長片』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。