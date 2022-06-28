中國人民銀行（大陸央行）行長易綱近日接受中國國際電視台（CGTN）專訪時表示，今年以來，受疫情和外部衝擊等影響，中國經濟面臨一定下行壓力，貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦。分析人士指出，易綱的講話或表明當前降息空間不大，而降準還有空間。

易綱指出，中國的貨幣政策一直是與支持實體經濟發展相適應的。廣義貨幣M2和社會融資增速與名義GDP增速基本匹配，保持流動性合理充裕，支持中小企業發展以實現就業最大化目標。

他稱，目前定期存款利率約1％至2％，銀行貸款利率約4％至5％，同時債券和股票市場較為有效地運行。考慮到通膨水準，可以看出實際利率水準是相當低的，金融市場得以有效配置資源。

易綱指出，中國的通膨前景較為穩定，5月CPI年增2.1％、PPI年增6.4％。保持物價穩定和就業最大化是人民銀行的工作重點。

易綱表示，貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦。同時，人民銀行也會強調用好支援中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在美國聯準會持續大幅收緊貨幣政策的前景下，下半年大陸國內下調政策利率仍會比較慎重，加大貨幣政策實施力度會更傾向於動用降準等數量型政策工具，以及類似房貸利率等定向降息措施，各類結構性政策工具加力空間較大。