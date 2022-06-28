大陸42歲知名女星湯唯，近日為宣傳新電影《分手的決心》長期待在韓國，而與韓國導演老公金泰勇結婚8年，育有1女Summer的她，也因近期鮮少公開私下的婚姻生活而頻傳婚變。不過，日前她接受韓國媒體專訪時，卻罕見提到與老公私下的真實互動，引起網友熱烈討論。

湯唯與金泰勇雖結婚多年，但對於兩人私下的感情生活始終低調不願多談，在社群媒體上也僅偶爾PO出與女兒的互動，因此頻繁傳出婚變的消息，尤其是先前曾傳出她跟金泰勇已分居半年，並被人拍到她獨自帶著女兒做核酸檢測的畫面，讓謠言再度甚囂塵上，她只好透過大陸經紀公司否認，且強調「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的」破除謠言。

而近日湯唯與朴海日接受由「YouTuber界劉在錫」Jaejae所主持的網路節目《文明特急》專訪時，湯唯也罕見地提到了與老公之間的互動。當Jaejae詢問到湯唯，與導演老公金泰勇合作電影《晚秋》時，曾傳出兩人在片場有著獨有的語言，有時就連翻譯都聽不懂他們在講什麼，甚至不用言語溝通只要眼神交流就能知道彼此的想法，相當浪漫有默契，但湯唯聽完後立即回應「我們本來就不用眼神表達，因為他英語很好」。

接著表示，她就是發現導演英語很好，才決定不用翻譯，兩人直接溝通即可，甚至笑著強調「他在澳洲留學過的導演，怎麼可能英語不好」似乎對於謠言相當無奈；隨後湯唯看到Jaejae失望的表情，也忍不住吐槽「原來你也會被騙，不好意思喔」。

另外，湯唯也在節目中公開了老公在導戲時的「直男要求」，同樣令女主持人Jaejae大感驚奇，而兩人在節目中逗趣又自然的互動，也令網友們看了忍不住大讚「姊姊太可愛了」、「姐姐拒絕浪漫」、「喜歡自然的姐姐」、「Jaejae的反應真是笑死我」意外引發討論。