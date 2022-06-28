臺北創新實驗室Taipei Co-Space今天舉辦六歲生日慶，歷屆進駐團隊紛紛回娘家，為他們的「起家厝」慶生、獻上祝福！並與長官、導師及夥伴們一同分享創業甘苦與近況。

臺北市副市長黃珊珊、臺北創新實驗室執行長黃晨淳以及歷屆創業夥伴們，手持禮刀啟動蛋糕共迎基地六週年；黃珊珊副市長出席生日派對時表示，港湖連線是台北市新創團隊的潮間帶，嬰兒獨角獸的誕生地，從內科到南軟再延伸到中研院，形成全國最吸睛的創新創業沃土；未來四年，市政府將加大力度激勵創新、推進早期投資，並與即將開發的北投士林科技園區形成台北新創閃亮的雙子新星。

執行長黃晨淳接著表示：基於港湖連線對臺北市新創團隊的重要性，臺北創新實驗室將持續致力於提供一個可以灌溉與施肥的園地，讓創業種子在這片沃土上生根發芽、共同成長，培育出台灣頂尖的新創團隊！

臺北創新實驗室6歲生日黃珊珊切蛋糕。

臺北創新實驗室自2016年轉型民間經營以來，已走過整整六個年頭。六年前黃珊珊還是市議員，就一直支持臺北創新實驗室的轉型與發展；六年來，只要有活動，黃珊珊一定撥冗出席，全力協助新創基地排除困難，健康成長。蘇拾忠秘書長表示：「六年來，臺北創新實驗室雖然面臨了各種機會與挑戰，但在產發局及服務團隊夥伴們的努力耕耘之下，也獲得各界的正面迴響，我們由衷感謝。」

許多已經畢業離駐的團隊，聽說「起家厝」六周年慶，都紛紛回娘家慶生。已經搬遷到隔壁t. Hub的狂點創辦人Dochin就告訴黃珊珊說，Co-Space是狂點永遠的娘家，在創新實室進駐期間得到溫暖的輔導與照顧，畢業後也都還一直得到諮詢。

黃珊珊視察台北創新實驗室與寶奇生技敘舊。

進駐4年多的寶奇生技公司，也非常感謝臺北創新實驗室的存在，他們表示，新創團隊在初期時最感到吃力是資金與營運，在臺北創新實驗室有業師輔導，讓他們能很快進入情況，加快自己的步伐，以獨家專利微生物技術與在地小農合作的雞蛋產業，不但打造出「雞蛋界中的哈根達斯」，更成功打進藥局通路及有機店販售機能蛋，黃珊珊還強調「吃他們家的蛋很久了」。

待在創新實驗室六年，從一個人的新創公司，到營業額破億的奈堤科技，在他們透明玻璃辦公室裏，創辦人Dennis向黃珊珊介紹他們的產品時說：「我們本來也可以搬出去，但，我就是喜歡這裏，這裏是奈堤的家，是奈堤的起家厝！」

於2021創立Yatogo共享機車品牌的易象創新執行長袁易，向黃副市長說明：去年進駐Co-Space後，開始與多家進駐團隊跨領域合作，以智慧IoT為主軸，跨足綠色能源領域，更結合熱烈解設備建構完整的雲端碳足跡平台，大家組成「Co-Space綠色新創隊」，準備一起將台灣前往2050淨零碳排的路上更往前推進一大步。

甫獲經濟部「新創事業獎」的璽樂科技創辦人黃暐皓，在他們的獨立辦公室打造了一個「iDaka友善智能工區」的場景。他說：璽樂科技是營造智動化雲端管理系統服務裡的佼佼者，但是科技人只懂埋頭苦幹，進駐創新實驗室後，獲得許多人脈、行銷、募資等等的輔導資源，就好像每天一顆綜合維他命，讓我們一天天健全公司的良好體質。

在臺北創新實驗室的生日派對上，有團隊說，紐約有一個Silicon Alley成為紐約最強的新創聚落，他建議在內「湖」建Silicon Lake，到南「港」建Silicon Port（好事者玩笑說，士「林」可以建Silicon Forest，「北投」則可以建Silicon Onsen），黃珊珊表示，台北市產發局本來就有士林北投與內湖南港連成一線新創生機的規畫，她會指示產發局研究，而且不可以只是口號，一定要有牛肉。

最後，執行長黃晨淳感性的Ending：謹以這場派對，獻給「曾經」、「正在」、「即將」為新創事業奉獻熱情、積極打拼的創業家們！我們期待，提供全方位的創業服務，協助新創事業穩步前行，在這段旅程中，我們願意成為創業家們最給力的夥伴！