台北市環保局與環保署聯合稽查，在北投區大業路517巷查獲1處土地遭營造業者非法掩埋廢棄物，已涉及違反《廢棄物清理法》，最重將面臨5年刑責，並得併科1500萬元以下罰金，同時追償不法利得。

環保局日前接獲舉報，北投區大業路517巷內一處土地，有業者操作挖土機具，將廢棄物埋在地底下，並提供相關情資佐證，立即啟動環檢警機制。

環保局、環保署北區督察大隊及內政部保七第3大隊分工合作，進入案址展開聯合稽查，發現在場1名員工涉案，於詢問時神色有異，刻意迴避相關問題，另也循線聯繫並要求該公司負責人出面說明。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍指出，聯合稽查小組在隔天涉案公司負責人到場後開挖，發現地下埋有廢木材、辦公椅坐背墊，該公司負責人一度聲稱不清楚情況，後續又辯稱土地承租人委託疏通積水作業，因場地泥濘，為機具方便脫困才會埋置，說法前後不一且違反常理，但涉及非法事證明確，最後依《廢清法》第46條第3款規定，將相關事證移請檢警偵辦。

她呼籲，地主應定期查看土地樣貌，如有租賃土地要注意承租人使用情況，若有不明整地、堆置及掩埋廢棄物，可利用1999市民當家熱線檢舉反映。

環保局提醒營造、裝潢及相關業者，勿有僥倖心態，違法棄置、掩埋廢棄物，應將廢棄物委託合法清除、處理機構代為清理。如有查獲將依《廢清法》規定移送法辦，違規行為人最重將面臨5年刑責，並得併科1500萬元以下罰金，同時追償不法利得。