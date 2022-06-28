一名李姓已婚男子與妻子吵架後離家出走，與女同事同住屋簷，遭妻子抓包後，李男詭辯是為了方便上班，才以3000元向女同事月租雅房，僅是房東與房客，但不被法官採信。台中地院審結，判2人須連帶賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，李妻主張於1995年間與李男結婚，育有2名子女，一家四口定居於台中，但2019年間丈夫開始夜歸甚至不歸，接著無故搬出家中，還透過丈夫的公司同事轉知，丈夫是因出軌才離家，甚至與洪姓女同事同居中。

李妻表示，她委託他人調查丈夫的行蹤，才發現丈夫與洪女交往且同居，同居於台中市另一處公寓，讓她深感遭受背叛，體重更從46公斤暴瘦至39公斤，忍無可忍之下，最終選擇將丈夫與洪女告上法院，求償100萬元精神撫慰金。

對此，李男辯稱，與洪女僅是同事關係，且與妻子婚後就因孩子教育問題爭執不斷，雙方曾協議等孩子完成學業就離婚，2021年間他因兩人觀念相差甚遠才在一氣之下搬離家中，與洪女為認識數10年的老同事，對方擔心他無地方可睡，才好心分租一間房間給他，以每個月3000元承租。

台中地院法官勘驗證據，發現李男與洪女均不否認有同住，且一同上下班，認定2人間的交往關係的確逾越一般男女與同事分際，李妻求償有理，審酌後，認為2人須連帶賠償20萬元為適當。可上訴。