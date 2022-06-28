半導體矽晶圓廠環球晶決定在美國德州興建全新12吋矽晶圓廠。法人表示，英特爾、三星與美光等均規劃設廠，造就德州半導體生態系統完整、潛在效益佳，是環球晶投資重要因素。

環球晶12吋矽晶圓新廠地點正式拍板定案，落在美國子公司GlobiTech的所在地德州謝爾曼市（Sherman）。環球晶表示，新廠是今年2月6日公布新台幣1000億元擴產計畫的一部分，產能預計2025年開出，最高產能可達每月120萬片。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，美國想要鞏固在全球半導體領導地位，把供應鏈拉回美國，現在包括台積電（2330）、三星（Samsung）、英特爾（Intel）在美國有擴產動作，矽晶圓也能在當地供應，對供應鏈建立有所幫助。

劉佩真說，過去十幾年，全球半導體供應鏈擴產比較往亞洲移動，尤其是中國，現在美國想要主導把過去比較傾斜到亞洲情況拉回到美國境內，歐洲也是非常積極動作，預期未來歐美半導體生產比重會從過去的低檔緩步拉升，環球晶新廠投資應是因應這樣的趨勢。

海外生產成本確實比較高，劉佩真表示，因應地緣政治變化，廠商無法純粹從市場自由機制運作考量。在考量未來風險性，台灣廠商有必要分散產能，展開全球性布局。

國內法人指出，環球晶新廠最高產能可達每月120萬片，12吋矽晶圓產能約擴增11%至12%，產能預計2025年開出，將有助整體矽晶圓市場於2024年以前維持均衡。

法人表示，德州半導體生態系統完善，不僅有英特爾，還有三星新廠，美光（Micron）也規劃設廠，這是環球晶決定在德州興建新廠的重要因素，看好這座新廠的潛在效益。

受台股震盪走跌影響，環球晶今天股價疲弱，早盤失守500元關卡，達490.5元，下跌28.5元，跌幅達5.49%。（編輯：潘羿菁）1110628