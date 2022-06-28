電價審議會昨日決定，針對產業用電大戶調漲其電價15％，被外界認為是用電大戶的台積電對於此驚人漲幅，則回應未來將力拚再生能源。而依照最新的電價標準估算，台積電一年電費成本將會增加40億左右，網友則認為，電費對台積電根本小錢，公司應該在意的是停電和跳電這兩件事。

據媒體報導，調漲電價後，台積電一年電費將增加40億元，稀釋每股盈餘約0.154元。網友紛紛表示，「GG應該在意的是停電和跳電」、「GG要的是穩定的電，電費對GG根本小錢」、「GG只怕跳電，跳一次損失慘重」、「全台灣你最不用擔心的就是台積電」。台積電今(28)日早盤股價下跌2.5元來到496元。

台灣綜合研究院創辦人劉泰英接受財信傳媒集團董事長謝金河節目《老謝看世界》訪談時，則強調過去台積電在享受低價的電費，使成本降低約200多億元，電價太便宜反而被外國人賺走了，因為台積電外資持股高達八成，等於全國國民來補助外國投資者，這樣非常不公平。

針對用電大戶調漲電費消息，工商團體則一片哀嚎，根據中國時報報導，三三會理事長林伯豐表示，工業用電大戶正是貢獻經濟成長率的推手，也是國家繳稅、出口、外貿表現的主力，政府只針對用電大戶調漲，這叫做「處罰」、「處分」，商總主席賴正鎰則直呼「太驚人！以為電視字幕打錯了」。