大陸今（28日）將進行新一輪油價調整，機構預測本輪成品油價格將呈現大幅下跌行情，迎來今年內的第2次下調。在本輪油價調整後，大陸部分地區95號汽油有望暫別「10元時代」，每升價格降至10元（人民幣，下同）以下。

受國際原油價格震盪走低影響，據機構測算，截至6月27日第9個工作日，大陸國內油價參考的原油品種均價為113.11美元／桶，變化率為-5.49％，預計大陸國內汽油、柴油下調幅度為每噸330元，折合92號汽油每升下調0.26元，柴油每升下調0.28元。

自2022年以來，大陸國內成品油年內已呈現「10漲1跌」格局，年內汽油每噸累計上調2720元，柴油每噸累計上調2620元。折合汽油每升上漲約2.14元、柴油每升上漲約2.24元。油箱容量為50L的普通私家車，加滿一箱油較去年底需多花約107元。對消費者而言，本輪成品油價格調整或可算是短期利多消息。