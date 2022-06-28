40歲韓國女神孫藝真與男神玄彬在3月31日舉行盛大婚禮，小倆口新婚3個月後，孫藝真昨（27日）在IG宣布懷孕喜訊：「有新生命來到我們身邊」，孫藝真的閨密李貞賢第一時間就留言祝賀：「跟我們祝福（李貞賢女兒小名）是屬虎的朋友」，話中有話疑似洩漏孫藝真預產期，引發外界熱議。

孫藝真、玄彬因《愛的迫降》擦出愛火，兩人在今年3月31日舉行盛大婚禮，4月飛往美國度蜜月，新婚3個月的孫藝真昨則在IG宣布懷孕喜訊：「你們都還好嗎？我過得很好，今天我想和大家分享一個快樂的消息，有新的生命來到了我們身邊。」字裡行間藏不住即將當媽的喜悅。

孫藝真開心懷孕的同時，也感受到身體的變化、心情有些焦慮，不過她仍噴母愛說：「我們會用全力保護這個珍貴的新生命，希望大家也都要注意健康，也要好好保護生活中最珍貴的人事物。」孫藝真分享懷孕喜訊，吸引不少藝人好友祝福，今年4月升格新手媽媽的李貞賢則留言：「跟我們祝福（李貞賢女兒小名）是屬虎的朋友」，話中有話疑似曝光孫藝真預產期，似乎暗示孫藝真懷的是「虎寶寶」。

其實，孫藝真5月底曬出遛狗照時，身穿寬鬆洋裝的她就因腹部隆起，而被外界猜測可能懷有身孕，而當時孫藝真經紀公司則強調她沒有懷孕，但推算時間孫藝真當時可能已懷孕，應該是還未滿3個月，不方便承認。