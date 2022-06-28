台東縣成功鎮漁民日前捕獲1尾身長約170公分的鎧鯊，標下這尾鯊魚的魚販表示，鎧鯊在台灣東部海域雖非罕見魚種，但是根據國外研究，牠是目前已知的最大的發光脊椎動物，研究人員稱之為「發光巨鯊」，在黑漆漆的深海中「放閃」相當特殊。

成功鎮金永利號漁船27日在東部烏石鼻約400米的深海底，以延繩釣捕獲1尾俗稱「黑豬冠」的大鯊魚「鎧鯊」，船長潘武財說，這是他討海40幾年來首次捕獲，由於漁汛期已過，好幾天沒抓到魚，捉到這條大鯊魚，算是不無小補。

魚販陳文榮表示，根據國外研究， 科學家在紐西蘭東岸調查新發現3種在黑暗中會發光的深海鯊魚物種，其中體長可以達到180公分的鎧鯊現在是已知的最大的發光脊椎動物，研究人員稱之為「發光巨鯊」。

陳文榮指出，這些鯊魚物種都生活在海洋的中層帶，即深度介於200～1000公尺間的區域，陽光無法穿透，科學家推測，鎧鯊在暗黑的海裡自體發光，可能有助於牠們偽裝，製造視覺混淆效果，躲避從海底來的攻擊。

陳文榮說，鎧鯊除了肉質細嫩好吃， 具食用價值以外，肝油中的角鯊烯含量可高達80％，萃取出來的魚肝油，更是保健聖品。