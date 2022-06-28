電價費率審議會昨（27日）決議，平均電價調漲8.4%，其中高壓、特高壓的用電大戶的調漲電價15%，千度以下住宅、小商家及內需產業不調漲。然而台電先前就曾提醒民眾，一般家庭單月用電千度的比例雖然較低，但若毫無節制的吹冷氣，依舊很容易達標。

千度以下住宅不漲，代表夏季電費1期（兩個月）7904元以下、非夏季電費1期6592元以下的用戶不會受到影響，等於全台約97%的家庭電費不漲價，豪宅、坪數較大的住家才比較容易達到千度標準。

儘管對於大部分民眾的影響較小，但台電也曾提醒，若無節制的吹冷氣，一般小家庭還是有可能使用到千度用電，台電說明，單月千度大約就是一天超過33度，取決於民眾住家空間、冷氣台數與冷氣使用習慣。

台電強調，若以一般家庭使用1噸冷氣，一天開8小時使用約3.92度去估算，假使一個家庭有三台1噸冷氣，且24小時同時運轉，單日住宅用電量就會超過35度，單月就會突破千度。

值得一提的是，此次電價調漲將從7月1日起生效，住宅用電1001度以上（排除使用維生輔具的身障家庭）電價將調漲9%，例如每月用電量1001度，只有超出的那1度會調漲，其餘1000度不調。