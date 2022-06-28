）今年梅雨日偏多，5月日照時數創歷史最少，均溫創22年來最低
李柏澔／台北報導
過去2個月梅雨季中，一波波滯留鋒面為全台帶來顯著降雨，中央氣象局表示，由於今年5月雨量偏多，雨日也長，5月日照時數創有紀錄以來同期最少，僅78.5小時，5月均溫為22年來最低。
氣象局今(28)日舉辦「111年颱風展望記者會」，氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年5月中到6月中旬梅雨鋒面影響顯著，不過隨著副熱帶高壓逐漸接近與增強，台灣正式進入夏季。
呂國臣指出，今年5月雨量為同期第6多，雨日為第4多，日照時數則為同期有紀錄以來最少，僅78.5小時，遠低於氣候平均值的148.8小時。
據氣象局統計，今年5月彭佳嶼、鞍部、基隆為設站以來同期雨日最多，基隆也創下雨量最多紀錄；5月份日照時數部分，基隆、宜蘭、蘇澳、鞍部、竹子湖、淡水、新竹、花蓮、大武、恆春、蘭嶼、澎湖及東吉島均為各站設站以來日照時數最少。
此外，今年梅雨季期間，據13站氣象站均溫統計，2001到2022年氣候平均值為27度，今年5月均溫為26.2度，為2000年以來最低，其中5月梧棲站為設站以來最冷，但6月6日台東高溫達39.1度，為設站以來6月單日第2高。
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