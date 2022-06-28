搶攻暑假國旅住房商機並打造類出國體驗，台北晶華酒店將整個7月訂為「夏日美國節」，並推出針對親子家庭設計，可選擇3天2夜或2天1夜的全包式「晶華親子郵輪·夏日美國樂遊航程」，每人每晚2,990元起，以及四人同行、一泊二食每房每晚6,980元起的「BBQ炭烤『美』食啤酒假期」，2套住房專案透過官網訂房加購高鐵並可享75折優惠。

配合「晶華夏日美國節」，台北晶華推出的「夏日美國樂遊航程」郵輪式度假體驗住房專案，加入了許多歡度美國國慶的元素與活動體驗，其中預料將最受歡迎的是每天晚間在頂樓露天泳池畔舉辦的「城市星空營火派對」，晶華邀請大小朋友以紅、白、藍三色為穿搭主題，一同在營火旁烤棉花糖、製作美式超人氣露營點心「S'more烤棉花糖巧克力夾心餅」，度過最具甜蜜的夜晚。同時，共學課程中也加入以中英雙語授課的小小甜點大廚－手作杯子蛋糕、小小紳士淑女－西餐禮儀等課程，培養孩子國際觀、激發創意並培養生活禮儀。

值得一提的是，台北晶華酒店今年並攜手英語教育產業龍頭「敦煌書局」打造親子共讀專區，全家人可以在「童話森林遊戲室」內閱讀近百本精裝書、遊戲書以及繪本。專案房客可自7月5日至8月20日期間，獨享最適合親子共學英語的限量套書優惠，讓融入美語的暑假更顯精采。優惠詳情可上台北晶華酒店官網或晶華會APP查詢。

強調「吃、喝、玩、樂、學」全包的晶華「夏日美國樂遊航程」郵輪式度假住房專案，兩人成行、三天兩夜每人每晚2,990元，兩天一夜則為3,990元，每房另贈兩位6歲以下孩童住宿免費。房價包含上述活動內容以及柏麗廳自助早餐，還可以無限享用全天候輕食飲品，退房時更能把全新的兒童帳篷帶回家

台北晶華同樣在7月推出的「BBQ炭烤『美』食啤酒假期」優惠住房專案，主打四位成人同行、吃喝住全包，「吃」的部分準備了由炭烤BBQ豬肋排、經典凱薩沙拉、奶油芝士通心粉，以及美國國旗莓果塔，四款道地美式佳餚所組成的「BBQ炭烤豬肋排分享餐」。「飲」的部分則為房客送上全球最有價值啤酒品牌「百威啤酒12瓶」，邀請房客在17坪的寬敞房內，大口暢飲美式啤酒、大快朵頤香烤肋排。翌日加碼再贈柏麗廳自助早餐，專案四人成行、每房每晚含上述餐點價格為6,980元起，讓房客擁有一趟有好酒、有美食，又有好友相陪的一泊二食假期。

【飲酒過量，有礙健康。未成年禁止飲酒】