John Wall is planning to sign with the Los Angeles Clippers once he clears waivers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022

在火箭坐了整季板凳的沃爾（John Wall）終於脫身，在火箭球團同意買斷他之後，成為今年季外的頂級自由球員。美媒ESPN爆料沃爾已經看中了洛杉磯快艇，經紀人瑞奇保羅（Rich Paul）準備與火箭總管見面完成買斷手續，屆時沃爾就有機會前往快艇。

沃爾行使了最後一季的球員選項，買斷的價錢是4737萬美元，不過他願意少拿650萬美元。上個球季火箭支付沃爾4430萬美元年薪，而且他一場都不用打（這是火箭自願的），他過去4季總共只上陣72場（在火箭40場），除了受傷之外主要是火箭不想使用他。

火箭持續朝向年輕化路線發展，今年選秀在首輪獲得控衛小華盛頓（TyTy Washington）。至於快艇現在正尋找一個控衛來搭配里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）兩位前鋒，沃爾則是想要藉著一支強隊來重振自己的職業生涯。即使受過阿基里斯腱重傷，開季前就要滿32歲，但沃爾也沒有明顯的狀態下滑，最後出賽的球季還有場均20.6分、3.2籃板、6.9助攻，投籃命中率40.4%。

快艇上季例行賽打到西區第8，但是傷兵問題嚴重，他們在附加賽敗給第7名的灰狼，再被第9名的鵜鶘打敗而無緣季後賽。