經濟部昨拍板電價上漲方案，工業大戶大漲15％，對此，新北市長侯友宜今（28日）表示，在這幾年物價通貨膨脹帶來民生經濟的衝擊，民眾生活得非常辛苦，所以政府在調整電價時要苦民所苦，這次調漲工業大戶電價幅度不少， 也會轉嫁到第一線，民眾還是會因物價高漲壓力更大。

侯友宜認為，政府面對這波電價調漲，要做好完善配套措施及規畫，能夠緩漲，也能在規畫下讓民生物資衝擊能降到最低。