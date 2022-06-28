童綜合醫院中醫部主任洪晨昕，將藥餅敷貼在合適的穴位上。(童綜合醫院提供／陳世宗台中傳真)

中醫有「冬病夏治」的觀念，因為冬天比較冷易引起過敏性疾病，甚至演變成支氣管炎或是呼吸道疾病，為增強抵抗力會在夏天最熱的「三伏天」敷貼「三伏貼」，加強體內代謝循環；童綜合醫院中醫部將於7月16日開始擴大辦理「夏季三伏貼」療程，除增強抵抗力外，還協助新冠確診者康復後身體調養。

童醫院中醫部主任洪晨昕說，今年歲次是壬寅在國曆7月16日進入初伏，一個月內就是三伏貼的時節，必須要接受三次敷貼才算完成療程。另為因應新冠病毒除傳統配方外，也針對慢性病與年長患者增加設計滋補配方；兒童與青少年則以「耳珠療程」加強藥力，全面協助民眾從根本驅除病邪。

洪晨昕指出，隨著確診新冠病毒患者越來越多，陸續有康復者出現染疫後產生的後遺症(長新冠)現象，影響康復者的身體或心理狀態；包括極度疲倦、胸痛胸悶、記憶力和注意力問題，也就是「腦霧」、關節痛，以及其他心臟、肺、腎臟和腸道損害和心理健康問題。

根據英國國家統計局數據，全英國大約有150萬人受到長新冠困擾超過四個星期，其中超過七成在三個月還有類似症狀，甚至有將近五成患者距離確診至少超過一年。值得注意的是，長新冠症狀與急性感染時的病情嚴重程度沒有明顯關聯，輕症患者也可能出現長期症狀。

洪晨昕說，從中醫觀點病後正是滋養身體的關鍵時機，三伏貼是一種穴位敷貼療法，利用一年最為陽氣充足時節，以藥餅敷貼在合適的穴位上，藉由溫陽藥力從身體深處將病邪外透，讓身體受損機能得以恢復平衡，避免當季節交替或是身體再度面臨壓力事件時誘使病邪復發，達到預防保健的目的。

洪晨昕強調，雖三伏貼可以調息身體，但是孕婦、一歲以下幼兒或正值急性發炎感染等患者，就不太適合此治療。且三伏貼是透過皮膚吸收藥性使得陽氣得以深入，敷貼的藥餅會有一定程度的刺激性，對平常容易皮膚敏感的人來說是較不適合的；建議至中醫門診由專業醫師診斷並施行。