消息面：

1.美國能源情報署（EIA）宣布，受硬體問題影響，將無法如期在6月29日公布上周原油庫存報告。此為該機關連續第2周未能如期發布這項數據。EIA表示正在將數據轉移到另一個伺服器，待作業完成及確認資料無誤後，將公布最新原油統計結果。

2.達拉斯聯準銀行6月製造業活動指數為負17.7，較市場預期的負6.5和5月的負7.3惡化。

3.白宮周一宣布將把部分俄國進口產品關稅稅率提高到35%，但尚未公布詳細清單。拜登政府此前已經撤銷俄羅斯的最惠國待遇，並已禁止進口俄羅斯的石油與成品油、魚類、海鮮、酒精飲品和非工業用鑽石。

4.美國5月耐久財訂單月增0.7%，連升第三個月，表現遠優於市場預期的月增0.1%，顯示在央行升息和經濟放緩的擔憂籠罩下，企業投資仍然強勁。排除運輸項目的耐久財訂單月增0.7%，優於市場預期的月增0.3%。排除國防項目的耐久財訂單月增0.6%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.5%，優於市場預期的月增0.3%。

5.全美不動產協會（NAR）公布，美國5月簽約待過戶成屋銷售指數月增0.7%，遠優於市場預期的月減4%，並扭轉連續長達6個月的跌勢，惟與去年同期相比仍下滑12%。

6.美國最新公布的經濟數據意外強勁，帶動10年期公債殖利率收復3.2%大關，盤中一度上揚8.6個基點，最高升至3.222%。

7.觀望聯準會主席鮑爾和歐洲央行總裁拉加德即將發表的談話，周一ICE美元指數尾盤小跌0.12%，報103.9。市場普遍預期歐洲央行將在7月會議啟動升息，歐元漲0.27%，報1.0587美元。

8.美國10年期債息重返3.2%大關，周一紐約8月期金下跌5.50美元，收在每盎司1824.80美元。其他貴金屬方面，7月白銀漲0.04美元，收在每盎司21.17美元。7月白金跌3.40美元，報每盎司900.30美元。9月鈀金漲4.60美元，報每盎司1858.90美元。

9.中國經濟數據意外強勁，基本金屬價格從一年低點反彈，周一倫敦金屬交易所期銅收漲0.4%，報每噸8417.5美元。錫價漲9.8%，鎳價漲2.2%，鋁價漲1.6%，但鋅價下跌1%。

10.周一紐約期油上漲1.95美元或1.81%，收在每桶109.57美元。倫敦布蘭特期油上漲1.97美元或1.74%，收在每桶115.09美元。市場正密切關注G7是否對俄羅斯原油進一步祭出制裁。美國政府高層表示，G7可望就制裁俄羅斯原油的新措施達成協議，可能透過限制俄油採購價格削弱俄國財源，以及穩定國際油價。伊朗核協議重啟協商有利於原油供應前景，使油價漲勢受抑。