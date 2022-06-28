教育部近日修正「大陸地區學歷採認辦法」，過去我國不承認以遠距教學取得的大陸大學學歷，現在改為只要遠距教學學分不超過畢業總學分的1／2，就會採認；同時，規定未經註冊入學及修業，僅以論文著作取得的大陸大學博士學位，我方不予承認。

之前的「大陸地區學歷採認辦法」規定，大陸地區高等學校學歷的採認，應以認可名冊內所列者為限，但若採採函授或遠距方式教學取得的大陸大學學歷，我方仍不予承認。

不過教育部這次修正為，遠距教學課程學分數，超過畢業總學分數1／2，這樣的大陸大學學歷我方不承認。也就是，如果是就讀我方承認的大陸大學，而且遠距遠距教學學分數不超過畢業總學分的1／2，這樣的學歷我方就承認。

此外，這次新修正新增規定，在我方承認的大陸大學就讀，但取得博士候選人資格而未獲博士學位，且未經學校就讀學校授予碩士學位者，申請採認相當於碩士學位資格者，我方不予採認。

同時，在我方承認的大陸大學就讀，但卻僅以論文取得博士學位或是得到榮譽博士者，我方不予採認。教育部表示，必須註冊入學及修業取得的博士學位，我方才會採認。

至於榮譽博士，教育部說，榮譽博士係因學術成就或對國家和社會作出的貢獻而授與的榮譽學位，不屬於學歷學位，因此我方不採認大陸大學的榮譽博士學位。