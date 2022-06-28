蔡英文總統28日出席國防部111年上半年陸海空軍將官晉升勗勉典禮。(黃世麒攝)

國防部今天舉行陸海空軍晉任將官勗勉典禮，總統蔡英文表示，當前因應疫情，及瞬息萬變國際情勢，不能有任何鬆懈，台灣要強化守護國家安全的力量，讓世界看到保衛國家的決心。

國防部上午在國防部博愛樓迎賓大廳舉行「民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，蔡總統親自出席訓勉，國防部長邱國正、國防部副部長王信龍上將、參謀總長陳寶餘上將、國安會副秘書長陳文政、國防大學校長劉志斌上將等人出席。

國防部28日舉行111年陸海空軍將官晉升勗勉典禮，小男童王竑燁(左二)向蔡英文總統行舉手禮，成為全場矚目的焦點，風采壓過晉升少將的舅舅賴文欽(右一)。(黃世麒攝)

蔡總統表示，「當前因應疫情，及瞬息萬變國際情勢，不能有任何鬆懈」，蔡總統強調，台灣要強化守護國家安全的力量，讓世界看到保衛國家的決心，政府這幾年在大家攜手努力下積極推動軍事改革，包國艦國造、國機國造等都有很好進展，且按照既定期程執行，有效提升國防戰力。

蔡總統也提到，將官晉任代表榮耀，但也伴隨更重的責任，希望大家無論在任何崗位務必保持初衷、繼續培養人才，一起精進國軍戰力。

今年上半年晉升2位女性少將，包括國防部通次室發展規劃處長蕭人瑾少將，她表示，國軍的女性官兵比例越來越高，努力與優秀表現都有被看到，現在已有女性艦長、營長與飛行員。她強調，專業能力並無關性別，而是取決於努力與投入，相信未來會有更多女性將領。

另一位女性少將、馬防部政戰主任龔瓊玉少將表示，國軍並提供良好的晉升管道，無論男女都能得到公平對待，當國軍的女性官兵越來越多，出類拔萃的機會亦受到各級長官重視。

國軍目前現役有4位女性少將。

根據國防部公布，上半年晉任中將者，共有林文祥、張台松、劉慶斌、王德揚、顏有賢及劉孝堂等6人；晉任少將者，分別有李有金、張榮順、文念宗、蔡惠？、賴文欽、林主典、龔瓊玉、王正誼、游鑫魁、戴建有、魏孝智、莊鴻文、莊敏典、蕭人瑾、田忠儀、林正忠、姜懿修、黃盈捷及孫立方等19人。