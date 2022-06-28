為了幫助逾千萬大學畢業生能夠順利就業，上海今日啟動用工保障集中行動，展開為期1個月的線上招聘會。與此同時，北京近日也發布《北京市穩就業專項行動實施方案》，推出30條綜合舉措穩就業保民生。

據澎湃新聞報導，上海市、區兩級公共就業服務機構將自今（28日）起，共同展開用工保障集中行動，促進高校畢業生、失業人員、來滬務工人員等重點群體就業，提升人崗匹配效率。活動將一直持續到8月底。

此次集中行動主要聚焦四大服務：一系列線上招聘活動、十場系列直播帶崗活動、百名就業服務專家公益諮詢活動、「面試闖關，助力應聘」線上互動活動。

今日起，上海公共招聘新平台將為重點企業組織展開一場為期一個月用工保障線上招聘會。截至目前，已有國際機場、東方航空、上海吉列、史泰博、松下電器、長島生物、中華藥業、雷允上等300餘家重點企業報名參加，累計發佈招聘職位1300餘個，提供就業崗位5700餘個。

從行業來看，主要集中於機械設備和重工、汽車製造、生物製藥、電腦軟體和硬體、交通運輸和物流等行業；從崗位類別來看，參會單位招聘需求最為迫切的崗位集中於品質測試人員、電氣和機械工程師、醫療技術人員、軟硬體工程師、技術工人、機動車駕駛人員等。

與此同時，北京集中發佈30條舉措穩就業措施，主要包括促進勞動力就近就業、給予一次性擴崗補助、免收創業擔保貸款擔保費、把直播電商列入人力資源開發目錄、實施勞動關係能力提升3年行動計畫等。

高校畢業生就業方面，北京對招用畢業年度該市高校畢業生的用人單位給予每人人民幣1500元的一次性擴崗補助，給予不超過3年的社會保險補貼。持續做好鄉村振興協理員招聘，開發基層崗位，擴大就業見習留用比例。支持高校畢業生創新創業，中關村自主創新示範區將優先承接高校畢業生創業專案等。