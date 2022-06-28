福海風力發電公司2017年氣象觀測塔遭撞斷，經查發現是李姓船長的船肇事，該公司向李及其船東求償，最高法院駁回上訴，認定李及船東未更新船舶所配置的電子海圖及未注意而釀禍，扣除保險理賠金153萬多元後，須連帶賠償發電公司39萬721元確定。

2016年福海公司為配合經濟部風力發電離岸系統示範獎勵計畫，在彰化縣芳苑鄉外海8公里建置氣象觀測塔，用以蒐集福海風場及其鄰近區域海氣象資料，以供發電公司開發規劃福海風場使用，但2017年5月31日上午氣象觀測塔進行例行性保養作業卻發現損害。

氣象觀測塔的灌漿管底部、一側防舷材及爬梯底部遭損毀，經向行政院海洋委員會海洋巡防總局中部地區機動海巡隊申請雷達航跡路線圖後，發現氣象觀測塔損害是李姓船東所有而由李姓船長駕駛的船舶撞擊氣象觀測塔導致事故，因此提告求償。

台中高分院認定，李姓船東未將船舶所配置之電子海圖予以更新，未建立系爭氣象觀測塔座標及建置航行設備，李姓船長駕船疏未注意前方狀況，致未能辨別該船與系爭氣象觀測塔相對位置及距離，才導致事故發生，判決連帶賠償39萬多元，上訴後，最高法院駁回。