昨（27）日周杰倫驚喜公布多張與大S夫妻的同框照，曝光具俊曄已低調返台，當天聚會更是大咖雲集，、小S（徐熙娣）、許雅鈞也一同出席，期間眾人玩起魔術遊戲，測試感情是否始終如一，測試結果讓小S激動大喊，抱住老公許雅鈞，浮誇的表現笑翻全場。

林俊傑在昨（27）日於米其林二星餐廳RAW打卡，身邊還有不少演藝圈好友相伴，他曬出現場畫面，除了大S和具俊曄參加互動魔術，小S也和丈夫許雅鈞一同參與，林俊傑在旁邊側錄PO上Instagram，他解釋：「聽說這個魔術可以測試對方有沒有愛彼此。」

影片中，小S穿著露肩連衣裙，彎著腰神情看起來有點緊張，她和許雅鈞的手指接觸後，玻璃杯中的護唇膏輕微轉動，讓小S立刻激動大叫：「啊！你還愛我！」一臉感動地與丈夫相擁，舉動讓圍觀的好友們大讚「可以、可以、可以！」深情擁抱5秒才放開，接著展現浮誇搞笑個性，摟著許雅鈞扮哭臉說：「我以為他不愛我了啦！」許雅鈞面對妻子玩笑似乎習以為常，滿臉笑意沒有多說什麼。

現場多對夫妻放閃，除了大小S，還有天王周杰倫與昆凌，周杰倫PO出自己與昆淩的合照，昆淩手上拿著棉花糖製成的飲料，模樣相當甜美，讓周杰倫難得寫下「有比妳甜嗎」，公然放閃不輸新婚夫妻，據悉，這場賓客陣容超強的聚會，是周杰倫與潮牌合作的發表餐會，是哪一天舉辦雖然沒有明確標示，但確定是在台北舉行，也間接證實具俊曄完成工作後，已即刻奔回台灣，跟大S相聚。