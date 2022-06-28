國民黨嘉義縣長提名仍苦無人選，原鎖定嘉義縣婦女會理事長吳亮儀，以及民進黨出身的前立委林國慶與前嘉義縣副縣長吳芳銘，但前兩人已表態無意願參選，吳則因酒駕問題不得已排除。國民黨副秘書長王育敏今表示，林還在勸進名單。

王育敏表示，嘉義縣長過去國民黨就不排除在野合作，今年可能性還是存在，應再過一段時間就會提出適當人選；「嘉義縣有這樣的前例」，上次嘉義縣立委第二選區選舉國民黨就是與林國慶在野合作，林最後僅差陳明文7000票，大有可為。

對於地方傳出林國慶已表態沒有參選規劃，王育敏也澄清，林並沒有說不要。

至於外傳被勸進參選，王育敏表示，黨主席朱立倫並沒有真的徵詢，大家都是在開會的時候，討論現在提名狀況時會提到而已，並不是所謂正式徵詢；但她也有跟朱立倫說過，「我沒有參選的規劃」，沒有黨主席在勸進選嘉義縣長這件事情。

至於明天中常會，王育敏說，提名黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長是蠻確定的事情，至於其他縣市要看有沒有順利整合，苗栗可能還有些辛苦，今天說不定有在積極的協調整合，沒有到明天提名前都難以斷定是否有其他縣市會一起提名。