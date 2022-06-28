27日美國德州一輛重型貨櫃車內發現40多具遺體。

美國警方27日在德州一輛重型貨櫃車內發現多達46具移民遺體，德州消防局長證實，貨櫃車內沒有空調及水，46人被熱死，另外有16人因熱衰竭及中暑送醫，德州當地27日氣溫最高飆至華氏103度（約攝氏39.4度），遺體被發現時駕駛已不見蹤影。

美國德州警方27日在聖安東尼奧（San Antonio）南部郊區鐵軌旁一輛有18輪的重型貨櫃車內發現大量遺體，綜合路透社、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，聖安東尼奧消防局局長胡德（Charles Hood）證實，現場發現46具遺體，16人送醫，包括12名大人及4名小孩，死者中沒有兒童。

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）警方表示，打開貨櫃車時看見「大量遺體」。

德州消防局人員描述打開貨櫃時看到「大量遺體」，車內沒有空調及水，罹難者因熱衰竭而死，送醫傷者摸起來很熱，有中暑及熱衰竭跡象。

美國「時人雜誌」（People）指出，這輛貨櫃車「擠滿了人」，根據氣象預報服務公司AccuWeather，周一聖安東尼奧氣溫最高高達華氏103度，相當於攝氏39.4度。

另據《紐約時報》（The New York Times）報導，貨櫃車被發現時駕駛已不見蹤影，駕駛疑似將貨車丟包在德州郊區。

聖安東尼奧警方表示目前已逮捕3人。

路透社指出，這起悲劇可能是美墨邊境死傷最慘重的人口走私案件。