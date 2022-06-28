美國警方27日在德州一輛重型貨櫃車內發現多達46具移民遺體，德州消防局長證實，貨櫃車內沒有空調及水，46人被熱死，另外有16人因熱衰竭及中暑送醫，德州當地27日氣溫最高飆至華氏103度（約攝氏39.4度），遺體被發現時駕駛已不見蹤影。
美國德州警方27日在聖安東尼奧（San Antonio）南部郊區鐵軌旁一輛有18輪的重型貨櫃車內發現大量遺體，綜合路透社、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，聖安東尼奧消防局局長胡德（Charles Hood）證實，現場發現46具遺體，16人送醫，包括12名大人及4名小孩，死者中沒有兒童。
德州消防局人員描述打開貨櫃時看到「大量遺體」，車內沒有空調及水，罹難者因熱衰竭而死，送醫傷者摸起來很熱，有中暑及熱衰竭跡象。
美國「時人雜誌」（People）指出，這輛貨櫃車「擠滿了人」，根據氣象預報服務公司AccuWeather，周一聖安東尼奧氣溫最高高達華氏103度，相當於攝氏39.4度。
另據《紐約時報》（The New York Times）報導，貨櫃車被發現時駕駛已不見蹤影，駕駛疑似將貨車丟包在德州郊區。
聖安東尼奧警方表示目前已逮捕3人。
路透社指出，這起悲劇可能是美墨邊境死傷最慘重的人口走私案件。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。