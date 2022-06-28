台化(1326)今(1326)日除息，配發現金股利4.8元，開盤參考價76.7元，今開高震盪，呈現緩步填息，填息率近23%。台化在價量均成長下，預計第二季營收會優於第一季。

台化認為，目前市場觀察到的現象，消費信心不足，品牌廠商訂單推遲，聚酯纖維及終端織機、加彈開動率低下，塑膠製品下游廠商進貨觀望，這些都異於往年。今年春天旺季不見，本來看好5、6月也不見好轉，五月情況不如預期，不過在大陸疫情稍緩之後，6月有谷底回升的可能。預計6月產銷都會改善，合併營收會成長，主要是銷售量成長，第二季合併營收也將會優於第一季，量、價皆有成長。

法人則表示，目前煉油缺貨效應蔓延至苯，預估苯利差第二季、第三季將擴大到每噸美金375元、美金450元，主要係考量6月美國苯價格達每噸美金1981元、高於東亞的每噸美金1445元，吸引東亞苯業者增加出口至美國套利，且東北亞輕油裂解廠為控制虧損幅度，自6月起進一步增加LPG進料比重，並壓低稼動率，限縮裂解汽油-苯供給，有鑑於此，對台化獲利有正向貢獻。